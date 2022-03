राजस्थान: CM गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा को स्पीकर ने विधानसभा से बाहर निकाला

राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के सलाहकारों में से एक सलाहकार को विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मार्च को विधानसभा से बाहर निकाल दिया. सलाहकार संयम लोढ़ा (Sanyam Lodha) विधानसभा के वेल (Well Of The House) में पुलिस के खिलाफ धरना देने के लिए आ गए थे, वो वहां टेबल बजाने लगे और अपनी बात कह रहे थे.

लेकिन इससे स्पीकर सीपी जोशी (Rajasthan Speaker CP Joshi) बेहद नाराज हो गए और उन्हें मार्शलों को बुला कर लोढ़ा को सदन से बाहर कर दिया.