दुनिया भर के फैक्ट चेकर्स की तरफ से यूट्यूब CEO को खुला खत

Africa Check (सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका) / Animal Politico-El Sabueso (मेक्सिको) / Aos Fatos (ब्राजील) / Bolivia Verifica (बोलीविया) / BOOM (भारत, म्यांमार और बांग्लादेश) / Check Your Fact (यएसए) / Code for Africa PesaCheck (बुर्किना फासो, बुरुंडी, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, आइवरी कोस्ट, इथियोपिया, घाना, गिनी, केन्या, माली, नाइजर नाइजीरिया सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे) / Colombiacheck (कोलंबिया) CORRECTIV (जर्मनी) / Cotejo.info (वेनेजुएला) / Chequeado (अर्जेंटीना) / Delfi Lithuania (लिथुआनिया) / Demagog Association (पोलैंड) / Dogruluk Payi (तुर्की) / Dubawa (नाइजीरिया, घाना, सिएरालियोन, लाइबेरिया और गाम्बिया) / Ecuador Chequea (इक्वाडोर) / Ellinika Hoaxes (यूनान) / Fact Crescendo (भारत) /Fact-Check Ghana / FactCheck.org (यूएसए) / FactSpace West Africa / Facta (इटली) / FactcheckNI (यूके) / Factly (भारत) / Factual.ro (रोमानिया) / FactWatch (बांग्लादेश) / Fakenews.pl (पोलैंड) / Faktist.no (नॉर्वे) / Faktograf.hr (क्रोएशिया) / Faktoje (अल्बानिया) / Fast Check CL (चिली) / Fatabyyano (मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका) / Full Fact (यूके) / GRASS फैक्ट चेक जॉर्जिया / India Today Group (भारत) / Istinomer (सर्विया) / Istinomjer (बोस्निया और हर्जेगोविना) / Hibrid.info (कोसोवो) / Knack Magazine (बेल्जियम) / La Silla Vacia (कोलंबिया) / Lead Stories (यूएसए) / Les Surligneurs (फ्रांस) / Logically (यूके) / Lupa (बाजील) / Maldita.es (स्पेन) / MediaWise (यूएसए) / Mongolian Fact-checking Center (मंगोलिया) / MyGoPen (ताइवान) / Myth Detector (जॉर्जिया) / Neobile (भारत / Newschecker (भारत और दक्षिण एशिया) / Newtral (स्पेन) / Observador Fact Check (पुर्तगाल) / Open Fact-checking (इटली) / OSTRO (स्लोवेनिया), 1/ Pagella Politica (इटली) Poligrafo (पुर्तगाल) / PolitiFact (यूएसए) / Pravda (पोलैंड) / Rappler (फिलीपींस) / Raskrinkavanje (बोस्निया और हर्जेगोविना) / Re: Check/ Re: Baltice (लातविया) / RMIT ABC Fact Check (ऑस्ट्रेलिया) Rumor Scanner (बांग्लादेश) / Science Feedback (फ्रांस) / Stop Fake (यूक्रेन) Taiwan FactCheck Center ( ताइवान) / Tempo (इंडोनेशिया) / Teyit (तुर्की) / The Healthy Indian Project/THIP Media (भारत) / The Journal FactCheck (आयरलैंड) The Logical Indian (भारतीय) / The Quint (भारत) / The Washington Post Fact-checker(यूएसए)/ The Whistle (इजराइल) / Univision el Detector (यूएसए) / VERA Files (फिलीपींस) / Verificat (स्पेन)/ Vishvas News (भारत) / Vistinomer (उतरी मकदूनिया) / VoxCheck (यूक्रेन) / 15min (लिथुआनिया)