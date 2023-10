अमर्त्य सेन के निधन की अफवाह को क्यों सच मान बैठे मीडिया संस्थान? वजहों को समझिए

1969 में जन्मे, डेबेनेडेटी ने 2000 के दशक की शुरुआत में प्रैंकिंग में अपने करियर की शुरुआत की. इसके लिए, उन्होंने इटली के स्थानीय पब्लिकेशनों में जॉन ग्रिशम और फिलिप रोथ जैसे अमेरिकी लेखकों के नकली और मनगढ़ंत इंटरव्यू पब्लिश करवाए.

साल 2010 में New Yorker और स्पैनिश पब्लिकेशन El Pais को दिए एक इंटरव्यू में, डेबेनेडेटी ने दावा किया कि वो लेखकों और पत्रकारों के परिवार से हैं. हालांकि, डेबेनेटेडी "Italy's champion of the lie" (इटली के झूठ के चैंपियन) बनना चाहते थे.