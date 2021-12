फैक्ट चेक: असम सरकार पुजारियों को हर महीने नहीं, सिर्फ एक बार देगी 15,000 रुपये

हमने गूगल पर दावे से जुड़े जरूरी कीवर्ड की मदद से सर्च कर देखा. हमें 25 अगस्त 2021 को पब्लिश Dainik Jagran की एक रिपोर्ट मिली. रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी के दौरान देश भर में मंदिरों के बंद होने की वजह से पुजारियों की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए असम सरकार ने उन्हें 15,000 की कोरोना सहायता राशि प्रदान करने का फैसला लिया था. लेकिन, रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा था कि ये राशि हर महीने दे जाएगी.

यहां से क्लू लेकर हमने फिर से गूगल पर कीवर्ड सर्च किया. हमें 5 नवंबर 2021 को पब्लिश India Today की एक और रिपोर्ट मिली, जिसकी हेडलाइन थी, ''Assam government to provide one-time financial grant of Rs 15000 each to temple priests and Namghorias''

(अनुवाद- ''असम सरकार मंदिर के पुजारियों और नामघोरियों को देगी 15000 रुपये का एकमुश्त वित्तीय अनुदान'')