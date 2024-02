CBSE कोर्स में डेटिंग-रिलेशनशिप से जुड़े भ्रामक दावों का सच

CBSE ने X पर दी सफाई: हमें एक स्पष्टीकरण पोस्ट मिली जिसे CBSE के X अकाउंट पर शेयर किया गया था. जिसमें कहा गया था कि किताब को गलत तरीके से उनके नाम से बताया जा रहा है.

पोस्ट में आगे कहा गया है कि इस चैप्टर का कंटेंट असल में 'A Guide to Self Awareness and Empowerment' नाम की किताब से है, जिसे गगन दीप कौर ने लिखा है और जी राम बुक्स (पी) लिमिटेड ने छापा है.

अंत में, पोस्ट में कहा गया, "CBSE न तो कोई किताब प्रकाशित करता है और न ही किसी निजी प्रकाशक की किताबों की सिफारिश करता है."