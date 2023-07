France Riots से जोड़कर 'फास्ट एंड फ्यूरियस 8' की शूटिंग का पुराना वीडियो वायरल

हमने सच का पता कैसे लगाया?: हमने वीडियो में दिख रहे विजुअल के मुताबिक ही गूगल पर 'cars falling down from the building' कीवर्ड की मदद से सर्च किया.

इससे हमें ABC News के वेरिफाइड फेसबुक हैंडल पर 4 जून 2016 को अपलोड किया गया वीडियो का लंबा वर्जन मिला.

पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक, ये वीडियो ''फास्ट एंड फ्यूरियस'' सीरीज की नई आने वाली फिल्म के शूटिंग के दौरान का था.