FACT CHECK: आशूरा जुलूस का पुराना वीडियो इजरायल-हमास युद्ध से जोड़कर गलत दावे से शेयर

इसके अलावा, हमने वीडियो में ये भी देखा कि जुलूस में शामिल महिलाओं में से एक ने बैनर पकड़ रखा है, जिसमें 'The Legacy of Hussain Lives On' (अनुवाद: 'हुसैन की विरासत जीवित रहेगी') लिखा हुआ है.