महात्मा गांधी फोटो में ब्रिटिश आर्मी के साथ नहीं, फुटबॉल टीम के साथ खड़े हैं

गांधी ने अपनी आत्मकथा Story of My Experiments With Truth में लिखा है कि उन्हें साउथ अफ्रीका में 1906 के जुलू विद्रोह के दौरान एक सार्जेंट मेजर के अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था.

इसके अलावा, हमें Alamy पर एक मिली. जिसमें फोटो के लिए Dinodia को ही क्रेडिट दिया गया था. हमने वेबसाइट पर जाकर देखा. कैप्शन के मुताबिक, फोटो को जयन मित्रा ने खींचा था और ये फोटो 1906 की है. इसमें गांधी को सार्जेंट मेजर के रूप में देखा जा सकता है.