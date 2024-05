Cannes में अवार्ड जीतीं पायल कपाड़िया का नहीं ये X अकाउंट

भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर पायल कपाड़िया (Payal Kapadia) ने मलयालम-हिंदी फिल्म All We Imagine as Light के साथ 77वें Cannes Film Festival में देश का पहला ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है.

फेक अकाउंट : इसके बाद पायल कपाड़िया के नाम वाले एक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे कई प्रमुख एकाउंट्स द्वारा शेयर किए गए बधाई संदेशों का जवाब देना शुरू कर दिया.