Fact Check: सद्गुरू के साथ बैठी महिला उनकी बेटी राधे जग्गी हैं

ये तस्वीर 17 जून 2018 को पोस्ट की गई थी और कैप्शन में लिखा था, "A fortune to spend an hour with my dear father and they tell me it is #FathersDay . -Sg" (अनुवाद: मुझे अपने प्यारे पिता के साथ एक घंटा बिताने का सौभाग्य मिला और उन्होंने मुझे बताया कि आज फादर्स डे है.)