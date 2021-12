क्या कोरोना के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' पर 1963 में ही बन चुकी है फिल्म?गलत है दावा

अलग-अलग देशों में ओमिक्रॉन (Omicron) वैरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में Covid-19 से जुड़ी भ्रामक जानकारी भी फैल रही है. वायरस से जुड़ी झूठी जानकारी, अनवेरिफाइड मैसेज तो फैल ही रहे हैं साथ ही ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि वायरस की वापसी प्लान की गई थी, भी फैल रही है.

'The Omicron Variant: The Day The Earth Was Turned Into A Cemetery' ('द ओमिक्रॉन वैरिएंट: द डे द अर्थ वाज़ टर्न्ड इनटू ए सिमेट्री') नाम का एक मूवी पोस्टर वायरल हो रहा है. इसे शेयर कर यूजर्स ने दावा किया है कि इस नाम की फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी.