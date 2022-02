हिजाब पहनी लड़कियों पर पानी फेकते लड़के, वीडियो 2 साल पुराना है और भारत का नहीं

इस वीडियो को Imran नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर कर लिखा, ''ABVP Students moral values ​​are declining day by day...there can be nothing worse than this, waste water is being thrown on Muslim Hijabi girls.''

(हिंदी अनुवाद: एबीवीपी के छात्रों के नैतिक मूल्य दिन-ब-दिन गिरते जा रहे हैं...इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, मुस्लिम हिजाबी लड़कियों पर गंदा पानी फेंका जा रहा है)