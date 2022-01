UP चुनावों की तारीखों का नहीं हुआ ऐलान, पुराना स्क्रीनशॉट अभी का बता वायरल

वायरल स्क्रीनशॉट में लिखा है, "Election Commission announces poll dates for five states, UP starts on 11 Feb..."(अनुवाद-चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के चुनावों की तारीखों की घोषणा की, यूपी में 11 फरवरी से शुरू हो रहे हैं...).

यहां से क्लू लेकर हमने गूगल पर, ऊपर लिखे इंग्लिश वाक्य को, Aaj Tak कीवर्ड के साथ जोड़कर सर्च किया.

हमें Aaj Tak के यूट्यूब चैनल पर 4 जनवरी 2017 को पब्लिश एक वीडियो मिला. वीडियो का टाइटल था, "Election Commission announces poll dates for 5 states, UP starts on 11 February."