BRICS Explained: कैसे और क्यों हुई शुरुआत, ग्लोबल स्तर पर ब्रिक्स की क्या भूमिका?

समूह की अध्यक्षता हर साल बदलती है. इसका मतलब ग्रुप में शामिल पांचों देश बारी-बारी इसके अध्यक्ष बनते हैं, जो हर साल बदलते हैं.

हर वर्ष इसके अध्यक्ष देश को ही एजेंडा, प्राथमिकताएं और कैलेंडर निर्धारित करना होता है. इस साल 15वें शिखर सम्मेलन की अक्ष्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा (Cyril Ramaphosa) कर रहे हैं. इस बार का एजेंडा ‘BRICS in Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism’ (अफ्रीका में ब्रिक्स: पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सस्टनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी) है.