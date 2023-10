Gaza Hospital Attack: "नरसंहार, युद्ध अपराध"- अमेरिका समेत क्या बोले दुनिया के नेता?

इजरायल और हमास (Hamas and Israel War) के बीच जारी युद्ध के बीच 17 अक्टूबर की रात को गाजा के एक अस्पताल पर हमला (Attack on Gaza Hospital) किया गया. इस हमले में 500 लोगों की जान जाने का दावा किया गया है. हमले को लेकर इजरायल और फलीस्तीन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. वहीं, अस्पताल पर किए गए हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फिलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, मलाला युसूफजई, WHO के अध्यक्ष समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने इसकी निंदा की है.