आज ही चहकी थी Twitter की नीली चिड़िया,जानें इस साइट से जुड़े Interesting Facts

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) आज की दुनिया में अपने विचारों के संप्रेषण का एक सबसे मजबूत माध्यम बन चुकी है.आज का दिन 21 मार्च ट्विटर के लिए काफी महत्व वाला है. आज ही ट्विटर पर पहला ट्वीट (First Tweet) किया गया था.16 साल पहले 21 मार्च 2006 को ट्विटर के को फाउंडर और सीईओ जैक डॉर्सी ने पहला ट्वीट करते हुए लिखा था कि "just setting up my twttr". यह चंद लाइनें ही दुनिया का पहला ट्वीट था. आज ट्विटर की शुरुआत के इस अनौपचारिक मौके को याद करते हम इससे जुड़े कई सारे ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही जानकारी हो.