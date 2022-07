Iran: फिल्म इंडस्ट्री पर क्यों नकेल कस रही सरकार? हफ्ते में 3 डायरेक्टर गिरफ्तार

स्वतंत्र फिल्म डायरेक्टर मोहम्मद रसूलोफ को उनकी बेहतरीन फिल्मों और ऑफ-स्क्रीन उनकी सक्रियता दोनों के लिए जाना जाता है. बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में रसूलोफ की फिल्म There Is No Evil (2020) ने बेस्ट पिक्चर के लिए गोल्डन बियर प्राइज जीता. फिल्म कैपिटल पनिशमेंट के बारे में है और ईरानी सरकार की सेंसरशिप को नजरअंदाज करते हुए सीक्रेट रूप से फिल्माई गई थी.