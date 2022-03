यूक्रेन युद्ध: रूसी चैनल पर शो के बीच प्रदर्शन- "झूठ बोल रही है एंकर"

यूक्रेन में रूस के सैन्य हमले के विरोध में एक प्रोड्यूसर 'No War' का साइन लिए रूसी सरकारी मीडिया Channel One के लाइव शो में चली गई. ये घटना 14 मार्च शाम की बताई जा रही है. द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, Channel One की प्रोड्यूसर Marina Ovsyannikova 14 मार्च को चैनल के लाइव शो में पहुंच गईं और 'युद्ध खत्म करो' के नारे लगाने लगीं.