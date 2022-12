Avatar 2: भारत में रिर्कोडतोड़ कमाई...कैरेक्टर्स का खतरनाक लुक, देखें तस्वीरें

अवतार: द वे ऑफ वोटर (Avatar: The Way of Water) फिल्म को जेम्स कैमरून (James Cameron) ने निर्देशित किया है. अवतार 2 रिलीज से पहले इंडिया में एडवांस बुकिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ की पहले दिन की ओपनिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. इस बात की उम्मीद है कि शायद ये फिल्म देश में अब तक रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों की पहले दिन की कमाई का नया रिकॉर्ड बना ले. अवतार: द वे ऑफ वोटर की के मुख्य किरदार यहां देखें.