मुंबई कीं आइकॉनिक डबल-डेकर बसें 86 साल बाद 'रिटायर', कुछ ऐसा था आखिरी सफर| Photos

Mumbai's Iconic Double-Decker Buses: मुंबई में कई मार्गों पर 86 साल तक राज करने के बाद प्रतिष्ठित नॉन-एसी डबल-डेकर BEST बसें आधिकारिक तौर पर शुक्रवार, 15 सितंबर की रात सेवा से 'रिटायर' हो गयीं. बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (BEST) ने हाल ही में आधिकारिक घोषणा की कि प्रतिष्ठित बसें स्थायी रूप से सड़कों से हट जाएंगी. इनकी जगह 900 आधुनिक, वातानुकूलित (AC) डबल-डेकर बसों का बेड़ा जुलाई 2024 के अंत तक मुंबई में पेश किया जाएगा. तस्वीरों में देखिए नॉन-एसी डबल-डेकर BEST बसों का सफर.