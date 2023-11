Queer Pride: प्यार, इमोशन, संगीत और डांस-तस्वीरों में क्वीर प्राइड परेड के रंग

Queer Pride: LGBTQIA+ समुदाय ने रविवार, 26 नवंबर को दिल्ली में 2023 क्वीर प्राइड परेड निकाली. ढोल और संगीत पर नाचते हुए, सभी लोग "Equality for all" और "Queer and proud" नारे लिखे बैनर लेकर जंतर-मंतर तक पहुंचे. यहां पहुंचने के लिए ये सभी तीन घंटे से अधिक समय तक चले. दिल्ली क्वीर प्राइड परेड, जिसमें 1,000 से अधिक लोग शामिल हुए. यह परेड, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने के ठीक एक महीने बाद हुई.