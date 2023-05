चीनी, गुड़, शहद, ब्राउन शुगर में कौन है बेहतर, कैसे करें सही चुनाव?

Sugar vs Brown Sugar vs Jaggery vs Honey: मीठे में, शहद खाऊं? ब्राउन शुगर खाऊं? गुड़ खाऊं या सफेद चीनी ही ठीक है? बढ़ती बीमारियों के दौर में ऐसे सवाल अक्सर हमारे मन में उठते रहते हैं और तब हम लग जाते हैं इस सवाल के जवाब को तलाशने.

मीठा हेल्थ के लिए तो खराब है ही...लेकिन चीनी, गुड़, शहद, ब्राउन शुगर में कौन है बेहतर? चीनी, गुड़, शहद, ब्राउन शुगर में कैसे करें अपने लिए सही चुनाव? किन बातों का रखें ख्याल? इन सभी सवालों के जवाब हमने जानें नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन विभाग के डायरेक्‍टर एंड हेड, डॉ. अजय अग्रवाल से.