IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड तीसरा वनडे आज, टीम इंडिया के पास नंबर-1 बनने का मौका

IND vs NZ 3rd ODI Preview: भारत और न्यूजीलैंड (India VS New Zealand) के बीच मंगलवार को इंदौर (Indore) के होलकर मैदान पर वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में जीत के साथ भारतीय टीम के पास ICC वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचने का सुनहरा मौका है. इसके साथ ही 'मेन इन ब्लू' के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप का भी मौका है.