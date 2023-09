India vs Pakistan Match Today Live: घर बैठे फ्री में कैसे देख सकते हैं भारत-पाक का लाइव मैच, जाने पूरी डिटेल

India vs Pakistan Match Today Live Telecast and Live Streaming: भारत और पाकिस्तान (Ind Vs Pak) के बीच एशिया कप 2023 का महामुकाबला आज 2 सितंबर को श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम (Pallekele international cricket stadium) में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में ग्रुप-ए का हिस्सा हैं.