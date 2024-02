India vs England 2nd Test Live Streaming: कब, कहां, कैसे देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? जानें संभावित प्लेइंग-11

India vs England 2nd Test Match Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

कब खेला जाएगा भारत-इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट| When Will Ind vs Eng 2nd Test Date

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा भारत-इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच| Where Will Ind vs Eng 2nd Test Play

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम के वाई एस राजशेखरी रेड्डी स्टेडियम में खेला जाएगा.