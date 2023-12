IND Vs SA 2nd T20 Match Live Streaming: दूसरे टी20 मुकाबले का लाइव फ्री में कहां, कैसे देखें

India vs South Africa 2nd T20 match Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज खेला जाएगा, इससे पहले पहला मैच बारिश के कारण बगैर टॉस के ही रद्द हो गया था. अब दूसरा मुकाबला आज मंगलवार (10 द‍िसंबर) को पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएगा. तो आइए जानते हैं IND Vs SA 2nd T20I Series में कौन-कौन (Squads for the IND vs SA) है, मुकाबला कहां किस समय खेला जाएगा और हम इन सभी मैचों का लाइव टेलिकास्ट (Live Streaming) कहां देख पाएंगे.