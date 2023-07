IND vs WI Live Streaming: वनडे सीरीज का शेड्यूल व लाइव स्ट्रीमिंग यहां देखें

India vs West Indies ODI Match Timing, Live Streaming, Schedule: भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत कल 27 जुलाई से होने जा रही हैं. तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच कल बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में खेला जाएगा. वहीं दूसरा वनडे उसी स्थान पर खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम वनडे त्रिनिदाद में खेला जाएगा. हम आपकों IND vs WI वनडे सीरीज का शेड्यूल, IND vs WI लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग डिटेल व टाइम टेबल बता रहें हैं.