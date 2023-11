IND Vs NZ Match Free Live Streaming: भारत Vs न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में यहां देखें

ICC Cricket World Cup 2023 INDIA vs NEW ZEALAND FREE Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आईसीसी विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल (India vs New Zealand World Cup Semi Final) में भिड़ने को तैयार हैं. यह मुकाबला कल बुधवार 15 नंवबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले भारतीय टीम ने लीग स्टेज पर अपने सभी 9 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची. जानिए कब और कहां पर देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग.