IND Vs AUS World Cup Final Free Live Streaming: वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला कब, कहां और कैसे देखें लाइव

IND VS AUS, Cricket World Cup 2023 Final, Venue, Date and Timings of Match: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल के वेन्यू, तारीख और टाइमिंग्स

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम खेला जाएगा, मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, दोपहर 1.30 बजे टॉस होगा.