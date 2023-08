NewsClick को भारत विरोधी फंड देने का आरोप झेल रहे नेविल रॉय सिंघम कौन हैं?

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले नेविल रॉय सिंघम का जन्म 13 मई 1954 को US हुआ था. वो वामपंथी एकेडमिक आर्चीबाल्ड सिंघम (Archibald Singham) के पुत्र हैं. सिंघम के पिता का जन्म बर्मा में उनके श्रीलंकाई माता-पिता के यहां हुआ था और उन्होंने 1991 में अपने निधन तक सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क (City University of New York) के ब्रुकलिन कॉलेज (Brooklyn College) में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया.

नेविल रॉय सिंघम शिकागो की सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी थॉटवर्क्स (ThoughtWorks) के फाउंडर और पूर्व अध्यक्ष हैं.

नेविल रॉय की LinkedIn प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने 1993 से 2017 तक करीब 24 सालों तक कंपनी में काम किया, उसके बाद इसको बेच दिया. उनके पास अमेरिका स्थित हावर्ड विश्वविद्यालय (Howard University) से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री है और उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय (University of Michigan) में भी पढ़ाई की है.