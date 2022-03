UP Chunav: ओपी राजभर के अखिलेश को किंग बनाने के दावे का लिटमस टेस्ट जहूराबाद सीट

UP Assembly Election 2022. यूपी चुनाव 2022 (UP Chunav 2022) में ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) की जहूराबाद सीट (zahoorabad) भी उन खास सीटों में शुमार है, जिनकी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) में सबसे ज्यादा चर्चा है. इसका कारण भी खुद ओमप्रकाश राजभर (OP Rajbhar) हैं जो अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा (SBSP) के प्रमुख हैं और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन कर यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं. ओमप्रकाश राजभर ने अपने बड़े-बड़े दावों और अजीब बयानों से यूपी चुनाव 2022 को शुरू से ही मजेदार बनाए रखा है.