AS Dulat Interview|अजीत डोभाल से मेरे विचार अलग पर दोस्ती अच्छी: रॉ के पूर्व चीफ

अक्सर खुफिया एजेंसी के प्रमुख अपनी आत्मकथा लिखने से कतराते हैं और अगर लिखते भी हैं तो अपने साथियों का खुलेआम जिक्र नहीं करते. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के प्रमुख रहे अमरजीत सिंह दुलत (Former R&AW Chief AS Dulat Interview) की हाल में प्रकाशित आत्मकथा 'अ लाइफ इन द शैडोज अ मेमॉएर' (A Life in the Shadows : A Memoir) में दुलत काफी खुलकर सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं.