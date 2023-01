Nitish Kumar क्यों कर रहे बिहार की यात्रा, 5 प्वाइंट में समझिए |Bihar Mein Ka Ba

अंग्रेजी में एक कहावत है- when in doubt, head out. मतलब, जब भी संदेह हो, यात्रा शुरू करें. राजनीति में यात्राएं कोई नई बात नहीं है. राहुल गांधी, प्रशांत किशोर के बाद अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार (Nitish Kumar) यात्रा पर निकलने वाले हैं. कड़ाके की ठंड के बीच 5 जनवरी से नीतीश कुमार चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे. नीतीश की इस यात्रा ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है. लेकिन लोगों के मन में एक सवाल भी है. आखिर नीतीश कुमार को अभी यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई? दूर-दूर तक देश-प्रदेश में कोई चुनाव भी नहीं है. क्या नीतीश कुमार को कोई संदेह है जिसे वो दूर करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं?