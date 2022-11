हिंदू लड़कियों सुधर जाओ,अब्दुल,सूटकेस.. श्रद्धा की हत्या और नफरती जहर उगलने लगे

श्रद्धा की लाश को टुकड़े कर के अफताब ने फ्रिज में रखा था, लेकिन इन जनाब को इसमें भी पोस्टर बनाना था. मीम बनाना था. इनको our और their करना है. इन्हें श्रद्धा से मतलब नहीं है, समाज को our और their में बांटना मकसद है.

देवकी नंदन ठाकुर का ट्वीट देखिए