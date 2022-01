क्या गांधी की अहिंसा के खिलाफ गोडसे की नफरत जीत रही है?

ये एक गलत धारणा है कि गोडसे के प्रशंसक सिर्फ हिंदू महासभा तक ही सीमित हैं. 2014 में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने गोडसे को देशभक्त कहा था, लेकिन फिर भी 2019 में उन्हें चुनाव में टिकट मिला. 2019 में, बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को संसद के अंदर 'देशभक्त' कहा. तब से, गोडसे की प्रशंसा करने वाले बीजेपी नेताओं की सूची लंबी होती जा रही है - मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, कर्नाटक के बीजेपी सांसद, अनंत कुमार हेगड़े और नलिन कुमार कतील, आंध्र प्रदेश बीजेपी के राज्य सचिव रमेश नायडू नागोथू - इन सभी ने गोडसे की प्रशंसा की, लेकिन क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? नहीं.

गांधी जयंती पर, 2019 में, नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लेख लिखा - Why India and the World Need Gandhi. मोदी जी ने अपने भाषणों में भी गांधी की बार-बार प्रशंसा की है. लेकिन जब कालीचरण महाराज गांधी को गाली देते हैं और गोडसे को मारने के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस वक्त सन्नाटा क्यों? और कुछ कहने के बजाय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कालीचरण की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं. तो फिर, न्यूयॉर्क टाइम्स में वो लेख क्यों? सिर्फ गांधी की दुनिया में जो इज्जत है उसका फायदा उठाने के लिए?