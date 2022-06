रेत समाधि के अनुवाद Tomb of Sand को बुकर: हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की चुनौतियां

Among those who crossed over (उनके बीच में से जिन्होंने पार किया)

One among those who watch from the shore (एक उनके बीच से जो किनारे पर से देखता है)

I too used to be fearful of the river (मैं भी नदियों से डरता था)

There were many of us in that paper boat (उस कागज की कश्ती में मेरे जैसे कई थे)

I was the only one who crossed over (पार करने वाला सिर्फ मैं ही था)

***