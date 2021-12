कर्नाटक का धर्मांतरण विरोधी बिल फर्जी, चर्च का कोई प्रोपगेंडा नहीं

Protection of Right to Freedom of Religion Bill, 2021 को और ज्यादा खराब नाम नहीं दिया जा सकता है - ये वास्तव में एक ऐसा विधेयक है जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लेता है, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है.