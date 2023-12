2024 में प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर: शक्तिशाली नरेंद्र मोदी और कमजोर संसद

सबसे महत्वपूर्ण बात गौतम भाटिया ने कही है, जो संवैधानिक कानून के जाने-माने स्कॉलर और साहसी विचारक हैं. इस साल नवंबर में छपे एक शानदार और दूरदर्शी लेख में उन्होंने भारतीय संसद में पिछले हफ्ते के घटनाक्रम की भविष्यवाणी की थी. इसकी हेडलाइन है Presidential in all but the name: The centralizing drift in legislative/executive relations in India (नाम को छोड़कर यह राष्ट्रपति प्रणाली ही है: भारत में विधायी/कार्यकारी संबंधों में केंद्रीकरण का रुख)

भाटिया लिखते हैं, “औपचारिक रूप से, भारत केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर एक संसदीय प्रणाली बना हुआ है. यह संसदीय प्रणाली संविधान में दर्ज है, और संसद में हर सीट के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर, अक्सर पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ा जाता है. और विधायिका और कार्यपालिका को संविधान में स्पष्ट रूप से अलग किया गया है. हालांकि व्यवहार में, हमने देखा है कि शक्ति तेजी से राजनीतिक कार्यपालिका में केंद्रित होती जा रही है. इसमें कई चीजों का योगदान है.”