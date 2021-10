Stock Market: लगातार चौथे दिन चढ़ा शेयर बाजार,सेंसेक्स 150 अंक बढ़कर 60,284 पर बंद

आज 2 अक्टूबर को IT इंडेक्स को छोड़कर सभी मेजर सेक्टर आधारित इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सरकारी बैंक (PSU) इंडेक्स के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई. PSU इंडेक्स 3% चढ़ा. FMCG और मेटल इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा की तेजी रही. वहीं, IT शेयरों में रहे दबाब के कारण IT इंडेक्स 0.88% या 310 अंक टूटा.