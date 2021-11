COVAXIN को आखिरकार मिला WHO का अप्रूवल, लंबे समय से था इंतजार

बता दें कि सितंबर के महीने में WHO ने भारत बायोटेक को कुछ टेक्नीकल सवाल भेजकर उनका जवाब मांगा था. जिसके बाद कंपनी की तरफ से जवाब दिए गए. लेकिन फिर 18 अक्टूबर WHO की तरफ से कहा गया कि वो भारत बायोटेक से कुछ अतिरिक्त जानकारी का इंतजार कर रहे हैं. वहीं 26 अक्टबूर को WHO ने भारत बायोटेक से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा. भारत बायोटेक की तरफ से सभी जानकारी दिए जाने के बाद अब फैसला लिया गया है.