अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला, दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स पॉजिटिव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' (VOC) बताया है. इस वेरिएंट का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था. इसके बाद से, यूनाइटेड किंगडम (UK), कनाडा, बोत्सवाना, ब्राजील, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं.

WHO चीफ ट्रेडोस अधनोम घेब्रेयसस ने चेताया है कि इस वेरिएंट के और देशों में फैलने की आशंका है. WHO चीफ ने कहा, "अब तक ये कुल 23 देशों तक पहुंच चुका है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के तहत आने वाले देश भी शामिल हैं." उन्होंने कहा कि अब कोरोना के इस वेरिएंट ने दुनियाभर में अपनी पहुंच बना ली है.

वेरिएंट के खतरे को देखते हुए, भारत ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें 'जोखिम वाले' देशों से आने वाले यात्रियों को भारत आने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा और एयरपोर्ट छोड़ने या कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले टेस्ट रिजल्ट का इंतजार करना होगा.