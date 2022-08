UPSC OTR: अब हर बार नहीं भरना पड़ेगा पूरा फॉर्म, 70% डिटेल भरी मिलेगी

UPSC One Time Registration: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (One Time Registration) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है. इसके आ जाने से अब उम्मीदवारों को उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने में काफी कम समय लगेगा और गलतियों की संभावना कम हो जाएगी. उम्मीदवार वन टाइम रजिस्ट्रेशन UPSC की Official Website upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर कर सकते हैं. वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा 18 अगस्त 2022 से शुरू हो गई है.