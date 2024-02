Blue Aadhaar Card: ब्लू आधार कैसे अप्लाई करें, जानें सामान्य और नीले आधार में अंतर

How To Apply For Blue Aadhaar Card: आधार कार्ड सभी के लिए अहम दस्‍तावेज है. इसकी आवश्यक्ता कई जगह महत्वपूर्ण हो जाती हैं जैसे- बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है. आधार कार्ड भी बड़े और बच्चों के अलग-अलग होते हैं, बच्चों का आधार कार्ड ब्‍लू कलर का बनाया जाता है इसे बाल आधार भी कहा जाता है. इस कार्ड के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती इसे आप आसानी से घर बैठे भी बनवा सकते हैं.