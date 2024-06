भिवानी-महेन्द्रगढ़ चुनाव रिजल्ट 2024 Live Updates: लोकसभा वोटों की गिनती आज

Bhiwani-Mahendragarh Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: भिवानी-महेन्द्रगढ़ (Bhiwani-Mahendragarh) लोकसभा सीट से धर्मबीर सिंह (बीजेपी) (Dharambir Singh (BJP)), राव दान सिंह (कांग्रेस) (Rao Dan Singh (Congress)) उम्मीदवार हैं. भिवानी-महेन्द्रगढ़ (Bhiwani-Mahendragarh) लोकसभा सीट पर चुनाव के क्या नतीजे हैं, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा, रिजल्ट के रुझान को लगातार अपडेट कर रहे हैं.



भिवानी-महेन्द्रगढ़ (Bhiwani-Mahendragarh) लोकसभा सीट पर 25 May को Phase 6 में चुनाव हुए. यहां से साल 2019 में बीजेपी (BJP) से धरमबीर सिंह एस/ओ भाले राम (Dharambir Singh S/o Bhale Ram) जीते थे. उन्होंने कांग्रेस (Congress) के श्रुति चौधरी (Shruti Choudhry) को हराया था. भिवानी-महेन्द्रगढ़ (Bhiwani-Mahendragarh) में साल 2014 में बीजेपी (BJP) के धर्मबीर एस/ओ भाले राम (Dharambir S/O Bhale Ram) ने आईएनएलडी (INLD) के बहादुर सिंह (Bahadur Singh) को हराया था.