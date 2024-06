दादरा और नगर हवेली चुनाव रिजल्ट 2024 Live Updates: लोकसभा वोटों की गिनती आज

Dadra and Nagar Haveli Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: दादरा और नगर हवेली (Dadra and Nagar Haveli) लोकसभा सीट से डेलकर कलाबेन मोहनभाई (बीजेपी) (Delkar Kalaben Mohanbhai (BJP)), अजित रामजीभाई महाला (कांग्रेस) (Ajit Ramjibhai Mahala (Congress)) उम्मीदवार हैं. दादरा और नगर हवेली (Dadra and Nagar Haveli) लोकसभा सीट पर चुनाव के क्या नतीजे हैं, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा, रिजल्ट के रुझान को लगातार अपडेट कर रहे हैं.



दादरा और नगर हवेली (Dadra and Nagar Haveli) लोकसभा सीट पर 7 May को Phase 3 में चुनाव हुए. यहां से साल 2019 में स्वतंत्र (Independent) से डेलकर मोहनभाई संजीभाई (Delkar Mohanbhai Sanjibhai) जीते थे. उन्होंने बीजेपी (BJP) के पटेल नटुभाई गोमनभाई (Patel Natubhai Gomanbhai) को हराया था. दादरा और नगर हवेली (Dadra and Nagar Haveli) में साल 2014 में बीजेपी (BJP) के पटेल नटुभाई गोमनभाई (Patel Natubhai Gomanbhai) ने कांग्रेस (Congress) के डेलकर मोहनभाई संजीभाई (Delkar Mohanbhai Sanjibhai) को हराया था.