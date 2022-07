Digital Media को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, उल्लंघन पर एक्शन-संसोधन बिल लाएगी सरकार

केंद्र की मोदी सरकार पहली बार एक ऐसा संसोधन कानून (Digital Media Amendment Bill) लाने जा रही है जिसके "उल्लंधन" पर भारत में डिजिटल मीडिया पर एक्शन लिया जा सकेगा. केंद्र सरकार सरकार अगले सप्ताह संसद सत्र में प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2019 (Registration of the Press and Periodicals Bill, 2019) में संसोधन करने के लिए बिल लाएगी ताकि इसके दायरे में डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को भी लाया जा सके.