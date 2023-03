भारत में प्रैक्टिस कर सकेंगे विदेशी वकील-लॉ फर्म, बार कॉउंसिल ने रखीं ये शर्तें

भारत के कानूनी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिक आधार (reciprocity basis) पर भारत में विदेशी कानून से जुड़े मुद्दे पर प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी है. BCI भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, 2022 (Bar Council of India Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India, 2022) लेकर आया है ताकि विदेशी वकीलों को भारत में सलाह देने में सक्षम बनाया जा सके.