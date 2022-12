Top 10 News: कोरोना की नेजल वैक्सीन को मंजूरी, IMF ने घटाई भारत की विकास दर

'अवतार: द वे ऑफ वाटर' (Avatar: The Way Of Water) ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. वीकेंड पर फिल्म की कमाई में और इजाफा हो सकता है.