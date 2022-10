Today's Top 10 News:रूसी सेना कैंप पर फायरिंग में 11 की मौत,CPC का 20वां अधिवेशन

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर आयोजित यूपी प्रीलिमनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP PET-2022) का दूसरा दिन है. इस साल 37 लाख उम्मीदवारों ने UP PET 2022 का फॉर्म भरा है. शनिवार को हुई परीक्षा के लिए हर जिले में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी. अधिक संख्‍या में उम्‍मीदवारों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 600 अतिरिक्‍त बसें चलाई गईं हैं. रविवार को भी UP PET की परीक्षा दो पालियों में होगी. इसका समय 10 से 12 और 3 से 5 निर्धारित किया गया है.