आंतरिक मणिपुर चुनाव रिजल्ट 2024 Live Updates: लोकसभा वोटों की गिनती आज

Inner Manipur Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: आंतरिक मणिपुर (Inner Manipur) लोकसभा सीट से थोनाओजम बसंता कुमार सिंह (बीजेपी) (Thounaojam Basanta Kumar Singh (BJP)), अंगोमचा बिमोल अकोजम (कांग्रेस) (Angomcha Bimol Akoijam (Congress)) उम्मीदवार हैं. आंतरिक मणिपुर (Inner Manipur) लोकसभा सीट पर चुनाव के क्या नतीजे हैं, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा, रिजल्ट के रुझान को लगातार अपडेट कर रहे हैं.



आंतरिक मणिपुर (Inner Manipur) लोकसभा सीट पर 19, 26 April को Phase 1 and Phase 2 में चुनाव हुए. यहां से साल 2019 में बीजेपी (BJP) से डॉ. राजकुमार रंजन सिंह (Dr Rajkumar Ranjan Singh) जीते थे. उन्होंने कांग्रेस (Congress) के ओइनाम नबकिशोर सिंह (Oinam Nabakishore Singh) को हराया था. आंतरिक मणिपुर (Inner Manipur) में साल 2014 में कांग्रेस (Congress) के डॉ. थोकोम मैन्या (Dr. Thokchom Meinya) ने सीपीआई (CPI) के मोइरंगथेम नारा (Moirangthem Nara) को हराया था.